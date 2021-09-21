«Интер» готов отпустить Алексиса Санчеса зимой бесплатно

Миланский «Интер» намерен расстаться с нападающим Алексисом Санчесом в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, миланский клуб готов бесплатно отпустить 32-летнего чилийца, который часто выпадает из основной обоймы из-за травм. Контракт Санчеса с «Интером» рассчитан до 2023 года. Нападающий зарабатывает в клубе € 7 млн в год.
В августе сообщалось, что Санчес может перейти в турецкий «Фенербахче», однако сделка так и не состоялась. Турецкий клуб предлагал игроку зарплату в два раза меньше.
В прошлом сезоне Санчес принял участие в 38 матчах во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 8 результативных передач. Сезон-2019/2020 Санчес провёл в «Интере» на правах аренды, перейдя туда из «Манчестер Юнайтед». Форвард принял участие в 29 матчах во всех турнирах, стал автором 4 забитых мячей и отдал 10 результативных передач, а также получил 3 жёлтые и 1 красную карточку.
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