Победа ЦСКА над «Спартаком» в дерби, Глушаков и Дзюба снова в сборной. Главное к утру

ЦСКА на домашнем поле минимально обыграл «Спартак» благодаря голу Антона Заболотного, а Валерий Карпин назвал расширенный состав на ближайшие матчи сборной России, в который попали Артём Дзюба и Денис Глушаков. Главные новости к утру — в подборке «Чемпионата».
1. ЦСКА обыграл «Спартак» благодаря голу Заболотного.
2. Объявлен расширенный состав сборной России на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2022.
3. «Зенит» обыграл «Рубин», Дзюба оформил дубль.
4. «Локомотив» сыграл вничью с «Уралом».
5. Черчесов объяснил, почему отказался возглавить сборную Ирака.
6. Витория высказался о слухах о его возможном уходе из «Спартака».
7. Стало известно, с кем сборная России поборется за выход в четвертьфинал ЧМ по мини-футболу.
8. УНИКС подписал 25-летнего экс-игрока НБА.
9. «Барселона» сыграла вничью с «Гранадой», забив ответный гол на 90-й минуте.
10. Черчесов прокомментировал слухи о переговорах со «Спартаком».
11. «Наполи» разгромил «Удинезе» и возглавил Серию А.
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