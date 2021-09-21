Победа ЦСКА над «Спартаком» в дерби, Глушаков и Дзюба снова в сборной. Главное к утру

ЦСКА на домашнем поле минимально обыграл «Спартак» благодаря голу Антона Заболотного, а Валерий Карпин назвал расширенный состав на ближайшие матчи сборной России, в который попали Артём Дзюба и Денис Глушаков. Главные новости к утру — в подборке «Чемпионата».

1. ЦСКА обыграл «Спартак» благодаря голу Заболотного.

2. Объявлен расширенный состав сборной России на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2022.

3. «Зенит» обыграл «Рубин», Дзюба оформил дубль.

4. «Локомотив» сыграл вничью с «Уралом».

5. Черчесов объяснил, почему отказался возглавить сборную Ирака.

6. Витория высказался о слухах о его возможном уходе из «Спартака».

7. Стало известно, с кем сборная России поборется за выход в четвертьфинал ЧМ по мини-футболу.

8. УНИКС подписал 25-летнего экс-игрока НБА.

9. «Барселона» сыграла вничью с «Гранадой», забив ответный гол на 90-й минуте.

10. Черчесов прокомментировал слухи о переговорах со «Спартаком».

11. «Наполи» разгромил «Удинезе» и возглавил Серию А.

12. Названа причина замены Месси в матче с «Лионом».