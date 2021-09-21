Акинфеев — Заболотному: хорош, Заба, только в следующий раз не удаляйся после гола

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев обратился к партнёру по команде Антону Заболотному, забившему гол в ворота «Спартака» в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Хорош, Заба, только в следующий раз не удаляйся после гола», — написал Акинфеев на своей странице в «Инстаграме».
Фото: «Инстаграм» Игоря Акинфеева
Матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершился победой армейской команды со счётом 1:0. Обслуживала игру бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.
На протяжении всего матча игра была примерно равна — команды поровну владели мячом, голевых моментов возникало немного. Счёт в матче был открыт на 81-й минуте, автором гола стал нападающий ЦСКА Антон Заболотный. Мяч к форварду армейцев отскочил от новичка «Спартака» Максимилиано Кофрие. Позже Заболотный получил красную карточку и был удалён с поля.
Самые красивые фотографии РПЛ — в нашем «инстаграме»! Подписывайся и наслаждайся.
- 21 сентября 2021
-
10:43
-
10:29
-
10:20
-
10:18
-
10:06
-
09:58
-
09:38
-
09:38
-
09:15
-
09:00
-
08:50
-
08:30
-
08:28
-
07:58
-
07:35
-
07:17
-
06:53
-
06:43
-
06:19
-
05:57
-
05:44
-
05:21
-
04:38
-
04:17
-
03:56
-
03:42
-
03:28
-
03:10
-
02:48
-
02:37
-
02:03
-
01:43
-
01:25
-
01:08
-
01:05