Акинфеев — Заболотному: хорош, Заба, только в следующий раз не удаляйся после гола

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев обратился к партнёру по команде Антону Заболотному, забившему гол в ворота «Спартака» в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Хорош, Заба, только в следующий раз не удаляйся после гола», — написал Акинфеев на своей странице в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Игоря Акинфеева

Матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершился победой армейской команды со счётом 1:0. Обслуживала игру бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.



На протяжении всего матча игра была примерно равна — команды поровну владели мячом, голевых моментов возникало немного. Счёт в матче был открыт на 81-й минуте, автором гола стал нападающий ЦСКА Антон Заболотный. Мяч к форварду армейцев отскочил от новичка «Спартака» Максимилиано Кофрие. Позже Заболотный получил красную карточку и был удалён с поля.

Самые красивые фотографии РПЛ — в нашем «инстаграме»! Подписывайся и наслаждайся.