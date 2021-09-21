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Дмитрий Комбаров: может, Виторию слишком дорого увольнять, поэтому всё так

Дмитрий Комбаров: может, Виторию слишком дорого увольнять, поэтому всё так
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Бывший защитник «Спартака» и сборной России Дмитрий Комбаров высказался по поводу возможной отставки Руя Витории с поста главного тренера красно-белых.

«Явно нужно что-то менять. Я бы на месте руководства намного раньше начал задумываться о смене главного тренера. Результат сам за себя говорит. Я не понимаю даже, что проповедует этот тренер. Замены — это отдельный разговор. Проигрываем в конце, а он убирает Джикию. Не знаю, что внутри происходит там. Может его увольнять слишком дорого, поэтому всё так.

Витория пришёл и ему не дали сделать своих покупок, он пришёл в команду, где под него ничего сделано не было. С этой стороны его можно понять. Но идёт большая игра, «Спартак» — это миллионы болельщиков, так что жалеть здесь никого не надо», — приводит слова Комбарова «РБК-Спорт».

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