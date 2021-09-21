«Металлист» подписал контракт с английским полузащитником, проведшим 13 матчей в АПЛ

28-летний английский полузащитник Кадим Харрис подписал контракт с харьковским «Металлистом», сообщает официальный сайт клуба.
Хавбек является воспитанником «Уиком Уондерерс», в первой команде которого дебютировал в возрасте 16 лет. Позже он играл за «Кардифф Сити», «Брентфорд», «Барнсли» и «Шеффилд Уэнсдей». Кадим провёл 13 матчей в английской Премьер-лиге и забил один гол.
«Я прекрасно помню, каким большим клубом и проектом «Металлист» был раньше. Помню, как «Металлист» играл в еврокубках, в том числе против английских команд — «Эвертона» и «Ньюкасла». Помню, как клуб попал в Лигу чемпионов. Я ещё тогда видел некоторые матчи и знаю, что это большой клуб. Поэтому очень круто, что президент Александр Ярославский возродил «Металлист», и для меня большая честь быть здесь. Мы детально переговорили и вместе с моим агентом Андреем Билейчуком приняли решение, что для меня это классный вызов», — сказал хавбек.
Кадим стал первым английским легионером в украинском футболе. «Металлист» выступает в Первой лиге чемпионата Украины.
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