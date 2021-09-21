Антон Заболотный прокомментировал удаление в матче со «Спартаком»

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный высказался о своём удалении в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:0).



«Я не подаю вида, что расстроен, но, к сожалению, немного не сдержал эмоции. Это футбол. Я не считаю, что эта карточка должна была быть, но трактовка есть трактовка. Немного смазал концовку встречи, но самое главное, что команда победила. К сожалению, в Нижний Новгород я не поеду, но буду душой с командой, поддержу ребят в Москве.



Дискомфорта из-за погоды не чувствовалось, накал борьбы был невероятный. Не знаю, как смотрелось с экрана и с трибун, но на поле была просто заруба. Я чувствовал энергию команды, чувствовал, как «Спартак» хотел победить. Думаю, получилось отличное дерби. Классно выступать на таком высоком уровне», — сказал Заболотный в интервью пресс-службе ЦСКА.

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