Дзюба и Клаудиньо — в символической сборной 8-го тура РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 8-го тура Российской Премьер-Лиги.

Лучшим футболистом тура стал полузащитник тульского «Арсенала» Горан Чаушич, который оформил дубль и отдал голевую передачу в матче с «Нижним Новгородом» (3:2). Сербский хавбек получил оценку 9,5.

Вторую по величине оценку получили Артём Дзюба и Клаудиньо из «Зенита» — 9,1. Российский форвард оформил дубль в матче с «Рубином» (3:1), а бразильский вингер в этой игре забил гол и отдал результативный пас.

Сборная тура: Антон Коченков («Арсенал» Тула), Кирилл Колесниченко («Урал»), Кайо («Краснодар»), Иван Ордец («Динамо» Москва), Александр Сильянов («Локомотив»), Дуглас Сантос («Зенит»), Клаудиньо («Зенит»), Горан Чаушич («Арсенал» Тула), Реми Кабелла («Краснодар»), Артём Дзюба («Зенит»), Евгений Марков («Арсенал» Тула»).

Фото: WhoScored

По итогам восьми туров возглавляет турнирную таблицу РПЛ «Зенит», в активе которого 20 очков. На втором месте расположилось московское «Динамо» (16), отстающее от санкт-петербургского клуба на четыре очка. 16 очков также у «Локомотива», который замыкает тройку лидеров.