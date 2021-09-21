Маттеус — о возвращении Роналду в «МЮ»: Криштиану пришлось сделать непростой выбор
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Бывший футболист сборной Германии Лотар Маттеус поделился мнением о переходе нападающего Криштиану Роналду из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед».
«Мне нравится этот переход, потому что Криштиану пришлось сделать непростой выбор. Он вернулся в лучшую лигу мира и уже забил четыре гола. Я понимаю это решение, он всё сделал правильно», — приводит слова Маттеуса Tuttomercatoweb.
Напомним, Криштиану уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского «Спортинга», в котором начинал карьеру. За «Ювентус» нападающий играл с 2018 года. 36-летний португалец в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии, забив 29 голов. С 2009 по 2018 год Криштиану выступал за мадридский «Реал».
Новость по темеКриштиану Роналду обратился к болельщикам «Манчестер Юнайтед»
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