Вчера, 20 сентября, состоялся матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 ЦСКА — «Спартак». Встреча, прошедшая на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, завершилась победой армейцев со счётом 1:0. Единственный гол забил нападающий ЦСКА Антон Заболотный.
«Спартак» под руководством португальского специалиста Руя Витории набрал 10 очков в 8 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА набрал 13 очков и поднялся на 7-е место.
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: нужно ли «Спартаку» увольнять Виторию?
Принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке.
Напомним, Руй Витория возглавил «Спартак» в мае 2021 года. Контракт португальского специалиста с клубом рассчитан до лета 2023 года.
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