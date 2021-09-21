«Jogo bonito». РПЛ разместила видео с ярким финтом вингера «Зенита» Клаудиньо

Фланговый полузащитник «Зенита» Клаудиньо стал одним из лучших игроков матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (3:1). Игру бразильского вингера отметил не только портал WhoScored, включивший игрока в символическую сборную тура, но и пресс-служба РПЛ, опубликовавшая видео с ярким финтом Клаудиньо.
«Jogo bonito», — написала пресс-служба РПЛ в «Твиттере», прикрепив ролик с дриблингом Клаудиньо.
Права на видео принадлежат АФК «Российская Премьер-Лига» и ООО «Национальный спортивный телеканал».
Напомним, в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Зенит» переиграл «Рубин». Встреча проходила на стадионе «Центральный» в Казани и завершилась со счётом 3:1. Клаудиньо забил один из голов сине-бело-голубых, а также отдал одну результативную передачу.
«Зенит» набрал 20 очков в восьми турах РПЛ. Команда из Санкт-Петербурга возглавляет турнирную таблицу. «Рубин» набрал 14 очков. В настоящее время команда из Казани находится на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России.
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