Кузнецов: в составе ЦСКА выделить некого. Заболотный забил, а что он сделал ещё?

Бывший капитан ЦСКА Дмитрий Кузнецов подвёл итоги московского дерби армейцев со «Спартаком» в 8-м туре Российской Премьер-Лиги. Матч завершился победой ЦСКА со счётом 1:0.

«Первый тайм матча ЦСКА — «Спартак» был очень скучным и почти без голевых моментов. Во втором — зашевелились и начали создавать моменты. Но качество игры на самом низком уровне. Если бы забил Понсе в начале второго тайма, то игра бы раскрылась. В итоге ЦСКА забил, а «Спартак» — нет. Побеждает тот, кто забивает. Не забить в пустые — это не невезение, это проблема в мастерстве футболиста. Каждая команда билась и пыталась выполнить тренерские установки.

Уровень русского футбола очень слабый сейчас. Многие говорят, что он растёт, но это неправда. ЦСКА и «Спартак», некогда лидеры нашего чемпионата, показали такую игру. Мы не должны удивляться, почему в еврокубках ничего добиться не можем.

В составе ЦСКА выделить некого. Даже боец Фернандес вчера особо не выделялся. Для меня Заболотный не является игроком матча. Забил — молодец. Но, помимо этого, что он сделал ещё?» — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Платоном Прохоровым.