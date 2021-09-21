Масалитин: «Спартак» мог победить, забей Понсе в начале второго тайма. ЦСКА просто повезло

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин подвёл итоги московского дерби армейцев со «Спартаком» в 8-м туре Российской Премьер-Лиги. Матч завершился победой ЦСКА со счётом 1:0.

«Дерби было скучным в плане игры, но по желанию и борьбе ни к одной команде претензий нет. В плане мастерства и организации игры — очень грустное зрелище. Где-то одна команда доминировала, где-то другая. Были моменты, которые должны были превращаться в голы, но исполнительского мастерства обеим командам не хватает. У «Спартака» хотя бы были футболисты, которые могли в одиночку обострить. У ЦСКА с этим проблематично. «Спартак» мог победить, забей Понсе в начале второго тайма.

ЦСКА победил за счёт нелогичного гола. Рикошеты сыграли на руку. В целом армейцам просто повезло. В самом конце Промес мог забить, его оставили одного в штрафной. Как так можно? На сегодняшний день эти команды не претендуют на чемпионство, в лучшем случае борьба за еврокубки», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Платоном Прохоровым.