Рио Фердинанд назвал лучшего центрального защитника в английской Премьер-лиге

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд назвал игрока «Челси» Антонио Рюдигера лучшим центральным защитником в английской Премьер-лиге.
«С приходом Тухеля Рюдигер стал лучшим центральным защитником в Премьер-лиге. Думаю, Рубен Диаш близок к нему по уровню. Влияние Рюдигера на игру «Челси» огромно.
Когда команду тренировал Лэмпард, было видно, что Антонио ему не подходит. Рюдигер ему не нравился. Ходили слухи, что его хотят продать. В сборной Германии об Антонио всегда отзывались хорошо. Но когда клубный тренер тебя не ценит, ты получаешь удар по своей уверенности и тебе становится сложно выступать на высоком уровне», — приводит слова Фердинанда Daily Mail.
В нынешнем сезоне Рюдигер провёл пять матчей в английской Премьер-лиге и забил один гол. «Челси» лидирует в турнирной таблице АПЛ. Команда Томаса Тухеля в пяти играх пропустила всего один мяч.
Видео гола Антонио Рюдигера в матче с «Тоттенхэм Хотспур»
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