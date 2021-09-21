Фанаты «Барселоны» бурно отреагировали на решение Кумана выпустить Пике в центр нападения

Болельщики «Барселоны» остались возмущены не только результатом матча 5-го тура Примеры с «Гранадой» (1:1), но и отдельными решениями главного тренера Рональда Кумана. Одним из поводов для фанатского недовольства стал выход с замены Жерара Пике на позицию центрального нападающего, информирует Daily Star.

На 75-й минуте, когда «Барселона» проигрывала со счётом 0:1, Куман выпустил Пике в центр нападения в пару к Люку де Йонгу. Реакция болельщиков в социальных сетях не заставила себя долго ждать:

«Это действительно неловко для «Барселоны». Я испытываю отвращение к Куману. Он ничего не знает о тренерской работе. У этого человека Пике – центрфорвард...»

«Сначала Куман усадил Пике на скамейку запасных, а потом выпустил его в центр атаки. Куман – сбитый лётчик».

«Куман аут! Нелепо играть в таком стиле».

«Пике в качестве нападающего – лучшая шутка всех времён».

Напомним, 20 сентября на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне в рамках 5-го тура испанской Примеры «Барселона» принимала «Гранаду». Счёт встречи — 1:1. «Гранада» открыла счёт на 2-й минуте игры, «Барселона» отыгралась на 90-й минуте.