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Фанаты «Барселоны» бурно отреагировали на решение Кумана выпустить Пике в центр нападения

Фанаты «Барселоны» бурно отреагировали на решение Кумана выпустить Пике в центр нападения
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Болельщики «Барселоны» остались возмущены не только результатом матча 5-го тура Примеры с «Гранадой» (1:1), но и отдельными решениями главного тренера Рональда Кумана. Одним из поводов для фанатского недовольства стал выход с замены Жерара Пике на позицию центрального нападающего, информирует Daily Star.

На 75-й минуте, когда «Барселона» проигрывала со счётом 0:1, Куман выпустил Пике в центр нападения в пару к Люку де Йонгу. Реакция болельщиков в социальных сетях не заставила себя долго ждать:

  • «Это действительно неловко для «Барселоны». Я испытываю отвращение к Куману. Он ничего не знает о тренерской работе. У этого человека Пике – центрфорвард...»
  • «Сначала Куман усадил Пике на скамейку запасных, а потом выпустил его в центр атаки. Куман – сбитый лётчик».
  • «Куман аут! Нелепо играть в таком стиле».
  • «Пике в качестве нападающего – лучшая шутка всех времён».

Напомним, 20 сентября на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне в рамках 5-го тура испанской Примеры «Барселона» принимала «Гранаду». Счёт встречи — 1:1. «Гранада» открыла счёт на 2-й минуте игры, «Барселона» отыгралась на 90-й минуте.

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