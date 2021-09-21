Заболотного могут наказать за празднование с болельщиками гола в ворота «Спартака»

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный может получить наказание по итогам матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:0).
На 81-й минуте встречи Заболотный забил единственный гол и отправился на трибуну, чтобы отпраздновать забитый мяч вместе с болельщиками армейцев. Это действие является нарушением санитарного регламента лиги и может повлечь за собой санкции.
Напомним, в компенсированное время встречи Заболотный был удалён с поля за вторую жёлтую карточку. Однако переломить ход игры «Спартаку» это не помогло. Финальный свисток арбитра зафиксировал минимальную победу ЦСКА.
«Спартак» набрал 10 очков в восьми турах. Красно-белые занимают 9-е место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА набрал 13 очков, что позволяет команде Алексея Березуцкого занимать 7-е место в таблице чемпионата России.
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