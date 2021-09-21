Катарский «Аль-Райян» согласовал с «Эвертоном» переход Хамеса Родригеса

Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес продолжит карьеру в Катаре, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».
По информации источника, «Аль-Райян» согласовал с английским клубом переход колумбийского футболиста. Хамес уже прошёл медицинский осмотр для нового клуба, в ближайшее время будет официально объявлено о сделке.
11 сентября Хамес вернулся в расположение команды после несостоявшегося перехода в «Истанбул Башакшехир». Родригес не сыграл ни минуты за «Эвертон» в текущем сезоне АПЛ. Напомним, Хамес перешёл в «Эвертон» в сентябре прошлого года, а до этого защищал цвета мадридского «Реала», «Баварии», «Монако», «Порту», «Банфилда» и «Энвигадо». В сборную Колумбии вызывается с 2011 года. В прошлом сезоне хавбек принял участие в 23 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.
- 21 сентября 2021
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