Хуммельс: уже 25 раз сказал Беллингему, что люблю его
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Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс поделился мнением о партнёре по команде Джуде Беллингеме.
«Это самый зрелый, самый серьёзный 18-летний парень, которого я когда-либо встречал. Джуд — один из лидеров команды. Он уже один из самых громогласных в команде. Я уже 25 раз сказал ему, что люблю его. Великолепный футболист, отличный парень. Вне всяких сомнений, он далеко пойдёт», — приводит слова Хуммельса Goal.com со ссылкой на DAZN.
Напомним, Беллингем перешёл в дортмундскую «Боруссию» из «Бирмингем Сити» в 2020 году. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 5 матчах немецкой Бундеслиги, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. С 2020 года Беллингем вызывается в национальную команду Англии.
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