Зиньковский — о вызове в сборную России: понимаю, что это небольшой аванс мне

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский прокомментировал попадание в расширенный список игроков, вызванных в сборную России на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2022.
«Сейчас уже я понимаю, что это всё небольшой аванс мне. Надо в ближайших играх доказать свою состоятельность и показать, что я достоин попасть в 25-26 человек. Надо будет доказывать и по этим матчам, если хорошо сыграю, команда хорошо сыграет, наберёт очки в ближайшем матче с «Зенитом». Я думаю, от этого будет всё зависеть.
Когда впервые подумал о сборной? Может быть, года 1,5 назад, когда мы играли в Премьер-Лиге. Проскакивало немножко. Но это было так, вскользь. Думал, что возможно когда-нибудь попасть в ближайшее время. Но сейчас я близок к этому и стремлюсь.
Все поздравили, но поздравлять пока не с чем. Потому что нужно попасть в основной список и тогда можно будет поздравлять, пока не с чем», — приводит слова Зиньковского официальный сайт «Крыльев Советов».
- 21 сентября 2021
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