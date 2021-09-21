Зиньковский — о вызове в сборную России: понимаю, что это небольшой аванс мне

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский прокомментировал попадание в расширенный список игроков, вызванных в сборную России на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2022.

«Сейчас уже я понимаю, что это всё небольшой аванс мне. Надо в ближайших играх доказать свою состоятельность и показать, что я достоин попасть в 25-26 человек. Надо будет доказывать и по этим матчам, если хорошо сыграю, команда хорошо сыграет, наберёт очки в ближайшем матче с «Зенитом». Я думаю, от этого будет всё зависеть.

Когда впервые подумал о сборной? Может быть, года 1,5 назад, когда мы играли в Премьер-Лиге. Проскакивало немножко. Но это было так, вскользь. Думал, что возможно когда-нибудь попасть в ближайшее время. Но сейчас я близок к этому и стремлюсь.

Все поздравили, но поздравлять пока не с чем. Потому что нужно попасть в основной список и тогда можно будет поздравлять, пока не с чем», — приводит слова Зиньковского официальный сайт «Крыльев Советов».