Матчи Кубка России, которые пройдут 22 и 23 сентября, начнутся с минуты молчания в память о погибших в результате стрельбы в Пермском государственном университете.



«20 сентября в Пермском государственном университете произошла трагедия, в результате которой погибли люди. Российский футбольный союз выражает глубочайшие соболезнования родственникам и близким погибших. Все ближайшие матчи Кубка России начнутся с минуты молчания», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте РФС.



Напомним, 20 сентября 18-летний мужчина прошёл на территорию Пермского государственного университета и открыл стрельбу. Студенты пытались спастись от нападавшего, прыгая из окон второго этажа. Позже стрелок был ранен. В результате стрельбы погибли шесть человек, более 20 пострадали. Часть пострадавших, находящихся в тяжёлом состоянии, доставили на лечение в Москву.

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