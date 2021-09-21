Зиньковский: «Крылья Советов» постараются дойти как минимум до финала Кубка России

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский рассказал о целях самарской команды на Кубок России нынешнего сезона. В прошлом цикле «Крылья» вышли в финал турнира, где уступили «Локомотиву» (1:3).
«В ближайших играх будет ротация. Все в первую очередь думают о матче с «Зенитом». Чемпионат – это самое важное. Но Кубок после нашего успешного выступления в прошлом сезоне никто не должен забывать, должны готовиться все тоже выступить хорошо в этом сезоне. Мы приложим все силы, чтобы пройти дальше, чтобы как минимум дойти до финала (улыбается), а дальше как пойдёт.
Будем стараться, там много матчей. Но в любом случае мы все в уме держим «Зенит» – это наш ближайший матч в РПЛ. У нас будет двойной выезд, будет немного потяжелее. Хотя «Зенит» только вчера играл, а потом у них Лига чемпионов, я думаю, они о ней тоже думают», — приводит слова Зиньковского официальный сайт «Крыльев Советов».
- 21 сентября 2021
-
15:05
-
14:49
-
14:39
-
14:29
-
14:21
-
14:05
-
13:54
-
13:44
-
13:37
-
13:28
-
13:13
-
13:08
-
12:49
-
12:35
-
12:31
-
12:27
-
12:18
-
12:16
-
12:12
-
12:10
-
12:04
-
11:54
-
11:45
-
11:39
-
11:21
-
11:20
-
11:08
-
11:01
-
10:47
-
10:43
-
10:29
-
10:20
-
10:18
-
10:06
-
09:58