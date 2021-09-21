Зиньковский: «Крылья Советов» постараются дойти как минимум до финала Кубка России

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский рассказал о целях самарской команды на Кубок России нынешнего сезона. В прошлом цикле «Крылья» вышли в финал турнира, где уступили «Локомотиву» (1:3).

«В ближайших играх будет ротация. Все в первую очередь думают о матче с «Зенитом». Чемпионат – это самое важное. Но Кубок после нашего успешного выступления в прошлом сезоне никто не должен забывать, должны готовиться все тоже выступить хорошо в этом сезоне. Мы приложим все силы, чтобы пройти дальше, чтобы как минимум дойти до финала (улыбается), а дальше как пойдёт.

Будем стараться, там много матчей. Но в любом случае мы все в уме держим «Зенит» – это наш ближайший матч в РПЛ. У нас будет двойной выезд, будет немного потяжелее. Хотя «Зенит» только вчера играл, а потом у них Лига чемпионов, я думаю, они о ней тоже думают», — приводит слова Зиньковского официальный сайт «Крыльев Советов».