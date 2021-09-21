Куман забавно оговорился на пресс-конференции. Его ляп быстро стал вирусным

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман допустил забавный ляп на пресс-конференции. Во время одной из своих речей нидерландский специалист неправильно назвал устоявшееся наименование футбольной тактики «тики-така», информирует Sport.es.

Куман несколько раз вместо «тики-така» сказал «тики-таки». Его реплика звучала примерно так: «Как нужно играть, глядя на состав нашей команды? Использовать тики-таки? Как мы должны играть в тики-таки, когда в центре нет пространства, а у нас нет подходящих для этого игроков?»

Речевая ошибка Рональда Кумана стала вирусным мемом на фоне невнятной игры «Барселоны» в новом сезоне. Болельщики сине-гранатовых шутят в соцсетях, что «тренер «изобрёл» новую тактику под названием «тики-таки», именно по ней команда и играет в последнее время».