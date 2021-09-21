Куман забавно оговорился на пресс-конференции. Его ляп быстро стал вирусным

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман допустил забавный ляп на пресс-конференции. Во время одной из своих речей нидерландский специалист неправильно назвал устоявшееся наименование футбольной тактики «тики-така», информирует Sport.es.
Куман несколько раз вместо «тики-така» сказал «тики-таки». Его реплика звучала примерно так: «Как нужно играть, глядя на состав нашей команды? Использовать тики-таки? Как мы должны играть в тики-таки, когда в центре нет пространства, а у нас нет подходящих для этого игроков?»
Речевая ошибка Рональда Кумана стала вирусным мемом на фоне невнятной игры «Барселоны» в новом сезоне. Болельщики сине-гранатовых шутят в соцсетях, что «тренер «изобрёл» новую тактику под названием «тики-таки», именно по ней команда и играет в последнее время».
- 21 сентября 2021
-
16:49
-
16:45
-
16:38
-
16:36
-
16:31
-
16:27
-
16:25
-
16:19
-
16:15
-
16:14
-
16:12
-
16:04
-
15:54
-
15:47
-
15:38
-
15:34
-
15:26
-
15:05
-
14:49
-
14:39
-
14:29
-
14:21
-
14:05
-
13:54
-
13:44
-
13:37
-
13:28
-
13:13
-
13:08
-
12:49
-
12:35
-
12:31
-
12:27
-
12:18
-
12:16