«Кажется, дело не в оптимальной форме». Павлюченко — об отказе Дзюбы от вызова в сборную

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился мнением об отказе форварда «Зенита» Артёма Дзюбы от приглашения в национальную команду для подготовки к октябрьским матчам отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

«Мне кажется, дело здесь совсем не в оптимальной форме, а в личных отношениях», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Ранее Дзюба сообщил, что не отправится в расположение сборной России, так как не набрал оптимальную форму. При этом форвард отметил, что не намерен приостанавливать международную карьеру.

Сборная России в октябре проведёт два матча квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года. 8 октября россияне будут принимать соперников из Словакии, а 11 октября сыграют в гостях со Словенией.