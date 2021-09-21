«Кажется, дело не в оптимальной форме». Павлюченко — об отказе Дзюбы от вызова в сборную

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился мнением об отказе форварда «Зенита» Артёма Дзюбы от приглашения в национальную команду для подготовки к октябрьским матчам отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
«Мне кажется, дело здесь совсем не в оптимальной форме, а в личных отношениях», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Ранее Дзюба сообщил, что не отправится в расположение сборной России, так как не набрал оптимальную форму. При этом форвард отметил, что не намерен приостанавливать международную карьеру.
Сборная России в октябре проведёт два матча квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года. 8 октября россияне будут принимать соперников из Словакии, а 11 октября сыграют в гостях со Словенией.
- 21 сентября 2021
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