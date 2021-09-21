Червиченко: видимо, Дзюбе показалось, что он звезда и без него не справятся

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал отказ Артёма Дзюбы от вызова в сборную России.
«Видимо, Дзюбе показалось, что он звезда и без него не справятся, имеет право. Скорее всего, это связано с конфликтом Дзюбы и Карпина. Пытается показать, что без него не справятся. Думаю, это не самостоятельное решение, у нас же сейчас футболисты модные, есть пиарщики. Может, кто-то посоветовал. А если другие пиарщики ситуацию перевернут, даже в случае неудач сборной… была любовь, а настанет ненависть.
Я бы на нём так сильно не заострял внимание. Дзюбе-то понятно, кажется, что после бога он второй или третий, а журналисты нагоняют интерес. На мой взгляд, интереснее попадание в сборную Агаларова, а возвращение Дзюбы — так себе. Сегодня он забивает, через неделю может в ту же стагнацию попасть, где находится Соболев. Говоря откровенно, в сегодняшнем состоянии, наверное, это потеря для сборной. Он помог бы и как забивающий форвард, и как пасующий игрок. Но не поедет — это не трагедия», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 21 сентября 2021
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