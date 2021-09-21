«Карпин его не простит». Петржела раскритиковал Дзюбу за отказ от вызова в сборную России
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на отказ нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы от приглашения в национальную команду для подготовки к октябрьским матчам отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
«Дзюба, отказавшись от вызова сборную на октябрьские матчи, сделал огромную ошибку. Карпин такое не простит. Возможно, стоит говорить о завершении карьеры в сборной, ведь свой шанс при Карпине он больше не получит.
Я так был рад, когда Артём попал в расширенный список России… Поймите, таких форвардов, как Дзюба, в России больше нет. Вы же сами видите, сборная не забивает. К сожалению, нападающий принял такое решение. Грустно», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Новость по темеАртём Дзюба отказался принять приглашение в сборную России
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