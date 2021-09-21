Гаджиев прокомментировал удаление Слуцкого в матче с «Зенитом»

Член технического комитета Российского футбольного союза Гаджи Гаджиев прокомментировал удаление главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого в матче 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:3).
«Считаю Слуцкого одним из самых интеллигентных российских тренеров. Леонид Викторович в своих оценках не руководствуется эмоциями. Эмоции на скамейках бывают у любого тренера, какой бы он ни был выдержанный и уравновешенный. Неестественно не проявлять их в игре. Эмоции нужны и для работы. Художник не нарисует картину, а поэт не напишет стихи, если у него не будет эмоционального порыва. Сказать тренеру, чтобы он не проявлял эмоций, — это категорически неверно.
Хоть тренеры и субъективны в оценке работы судей, они достаточно часто бывают правы. Особенно квалифицированные тренеры, каким является Слуцкий. Леонид Викторович в одном из комментариев говорил, что судьи должны нести ответственность за свои действия. В его словах есть логика. Почему тренер после напряжённого матча должен давать комментарий, а судьи нет? И он абсолютно прав», — приводит слова Гаджиева RT.
Напомним, после матча Слуцкий назвал арбитра матча Сергея Иванова профнепригодным.
- 21 сентября 2021
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