Карпин прокомментировал решение Дзюбы отказаться от приглашения в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал решение нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы отказаться от вызова в национальную команду для подготовки к октябрьским матчам отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
«Сегодня у нас состоялся разговор с Артёмом и он сказал, что на данный момент находится в неоптимальной форме и решил сконцентрироваться на матчах «Зенита». Готовы ли вновь вызвать его в сборную? Если тренерский штаб посчитает, что он сможет помочь сборной, то, конечно, будет вызван. Собственно, как это сейчас и произошло, когда Дзюба оказался в расширенном списке игроков, вызванных на октябрьские матчи», — приводит слова Карпина пресс-служба сборной России.
Сборная России в октябре проведёт два матча квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года. 8 октября россияне будут принимать соперников из Словакии, а 11 октября сыграют в гостях со Словенией.
- 21 сентября 2021
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