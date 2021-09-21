Карпин прокомментировал решение Дзюбы отказаться от приглашения в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал решение нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы отказаться от вызова в национальную команду для подготовки к октябрьским матчам отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

«Сегодня у нас состоялся разговор с Артёмом и он сказал, что на данный момент находится в неоптимальной форме и решил сконцентрироваться на матчах «Зенита». Готовы ли вновь вызвать его в сборную? Если тренерский штаб посчитает, что он сможет помочь сборной, то, конечно, будет вызван. Собственно, как это сейчас и произошло, когда Дзюба оказался в расширенном списке игроков, вызванных на октябрьские матчи», — приводит слова Карпина пресс-служба сборной России.

Сборная России в октябре проведёт два матча квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года. 8 октября россияне будут принимать соперников из Словакии, а 11 октября сыграют в гостях со Словенией.