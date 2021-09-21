Полузащитник сборной Казахстана близок к переходу в российский клуб
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Полузащитник сборной Казахстана Владислав Васильев, ныне выступающий в составе узбекистанского «Андижана», может продолжить карьеру в России. В услугах 24-летнего хавбека заинтересован «Оренбург», информирует Meta-ratings.kz.
Согласно сведениям источника, Васильев может перебраться в клуб из ФНЛ уже в зимнее трансферное окно. Полноценные права на Владислава принадлежит белорусскому клубу «Энергетик-БГУ». В Узбекистане полузащитник играет на правах аренды. Он покинет «Андижан» по окончании сезона в местном чемпионате.
«Оренбург» интересовался Васильевым минувшим летом, но «Андижан» выиграл борьбу за право подписания игрока. Сейчас за Владиславом также следит ряд казахстанских клубов, в числе которых «Астана».
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