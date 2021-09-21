Экс-футболист «Зенита» Радченко не видит конфликта в отказе Дзюбы от вызова в сборную

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал отказ нападающего петербургской команды Артёма Дзюбы от вызова в сборную России.
«Отказ Дзюбы от приглашения в сборную — это очень неожиданно! Наверное, игрок чувствует, что находится в неоптимальной форме и вряд ли сможет помочь сборной. Очень надеюсь, что вместе с главным тренером они обсудили этот момент.
Мы знаем, что Артём очень хорошо сыграл последнюю игру. Набирает от матча к матчу. Конечно, приезжая в сборную, он хочет быть в оптимальной форме. Судя по словам футболиста, сейчас этого нет.
Мы видим, что они общаются с главным тренером, поэтому отказ от приглашения — это всего лишь рабочий процесс. Никакого конфликта и интриг нет. Мне бы очень хотелось увидеть Дзюбу в сборной опять. Возможно ли это? Конечно! Всё будет зависеть от его игры в «Зените». Мы же видим, что двери в сборную всем открыты: в расширенный список попадают лучшие на данный момент», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Самые красивые фотографии РПЛ — в нашем «инстаграме»! Подписывайся и наслаждайся.
- 21 сентября 2021
-
18:22
-
18:17
-
18:11
-
17:59
-
17:53
-
17:41
-
17:37
-
17:34
-
17:25
-
17:24
-
17:24
-
17:14
-
16:49
-
16:45
-
16:38
-
16:36
-
16:31
-
16:27
-
16:25
-
16:19
-
16:15
-
16:14
-
16:12
-
16:04
-
15:54
-
15:47
-
15:38
-
15:34
-
15:26
-
15:05
-
14:49
-
14:39
-
14:29
-
14:21
-
14:05