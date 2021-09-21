Экс-футболист «Зенита» Радченко не видит конфликта в отказе Дзюбы от вызова в сборную

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал отказ нападающего петербургской команды Артёма Дзюбы от вызова в сборную России.

«Отказ Дзюбы от приглашения в сборную — это очень неожиданно! Наверное, игрок чувствует, что находится в неоптимальной форме и вряд ли сможет помочь сборной. Очень надеюсь, что вместе с главным тренером они обсудили этот момент.



Мы знаем, что Артём очень хорошо сыграл последнюю игру. Набирает от матча к матчу. Конечно, приезжая в сборную, он хочет быть в оптимальной форме. Судя по словам футболиста, сейчас этого нет.



Мы видим, что они общаются с главным тренером, поэтому отказ от приглашения — это всего лишь рабочий процесс. Никакого конфликта и интриг нет. Мне бы очень хотелось увидеть Дзюбу в сборной опять. Возможно ли это? Конечно! Всё будет зависеть от его игры в «Зените». Мы же видим, что двери в сборную всем открыты: в расширенный список попадают лучшие на данный момент», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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