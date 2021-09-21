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Асенсио недоволен ролью запасного в «Реале»

Асенсио недоволен ролью запасного в «Реале»
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Испанский нападающий мадридского «Реала» Марко Асенсио недоволен ролью запасного на скамейке «сливочных», сообщает Cuatro.

Игрок не понимает, какая роль ему отведена в команде Анчелотти. Асенсио хочет поговорить с тренером и клубом, чтобы узнать, что его ждёт в этом сезоне. Нападающий надеется получить больше игровой практики в старте в ближайшее время.

В случае если ситуация не изменится, испанец может летом покинуть «Реал».

В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Асенсио принял участие в четырёх матчах и не отметился результативными действиями. Во всех играх нападающий выходил на замену, проведя в общей сложности 68 минут за «Реал» в чемпионате.

Контракт Асенсио с клубом действует до лета 2023 года.

После пяти туров в испанской Примере мадридский «Реал» располагается на 1-м месте в турнирной таблице с 13 очками в активе.

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