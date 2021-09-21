Кристоффер Олссон рассказал о причинах ухода из «Краснодара»

Экс-полузащитник «Краснодара» Кристоффер Олссон рассказал о причинах, из-за которых он покинул Россию.

«С точки зрения футбола в «Краснодаре» всё было отлично, но коронавирус усложнил жизнь. С точки зрения спорта в «Краснодаре» у меня было много чудесных моментов, но моей жене часто было одиноко. В России всё не так, как в Бельгии. Здесь мы тратим два часа, чтобы доехать на выездной матч на автобусе. В России ты должен летать на самолёте каждые две недели, уезжать из дома на три дня. В Бельгии у меня будет больше счастья», – приводит слова Олссона Voetbalkrant.com со ссылкой на Het Laatste Nieuws.

В прошлом сезоне хавбек провёл 26 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил три гола и отдал две результативные передачи.