Малафеев прокомментировал отказ Дзюбы от вызова в сборную России

Бывший футболист «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался по поводу решения Артёма Дзюбы отказаться от приглашения в сборную России.

«Дзюбе, конечно, виднее, в каком он состоянии и насколько он может быть полезен сборной, но я считаю, если Карпин включил его в расширенный список, значит, он вполне оценивал игровое состояние Артёма и допускал, что этот игрок может помочь национальной сборной. В любом случае это личное решение Дзюбы», — сказал Малафеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее Дзюба сообщил, что не отправится в расположение сборной России, так как не набрал оптимальную форму. При этом форвард отметил, что не намерен приостанавливать международную карьеру.



Сборная России в октябре проведёт два матча квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года. 8 октября россияне будут принимать соперников из Словакии, а 11 октября сыграют в гостях со Словенией.

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