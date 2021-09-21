«Хетафе» — «Атлетико»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30

Сегодня, 21 сентября, состоится матч «Хетафе» — «Атлетико». Встреча 6-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Хетафе» — «Атлетико».



Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавляет Гуильермо Куадра Фернандес. Ему будут помогать ассистенты Диего Барберо Севилья и Хуан Хосе Лопес Мир. Резервный арбитр – Льюис Бестард Сервера.



«Атлетико» набрал 11 очков в пяти турах испанской Примеры сезона-2021/2022. Мадридский клуб занимает 2-е место в турнирной таблице. «Хетафе» после пяти туров не имеет в своём активе очков и занимает 19-е место в таблице чемпионата.