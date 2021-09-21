Левандовски — о «Золотой бутсе»: я всегда соревнуюсь только с самим собой
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Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал получение «Золотой бутсы», которую он завоевал по итогам сезона-2020/2021.
«Я всегда соревнуюсь только с самим собой. То, что делают Роналду и Месси, другие долго не смогут повторить. Я вижу, на что я способен. Нужно много тренироваться и уважать соперников. Я уже много лет слышу вопрос о смене чемпионата, но я не обеспокоен им. Я играю против сильных клубов в Лиге чемпионов. «Бавария» показывает, как она хороша на их фоне, в этом турнире можно легко сравнить нас и соперников. Я на 100% сконцентрирован на «Баварии», — цитирует Левандовски Kicker.
Напомним, в 29 матчах немецкой Бундеслиги в прошлом сезоне польский нападающий забил 41 гол и отдал 7 результативных передач.
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