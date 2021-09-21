Аллегри: сейчас единственная задача — выиграть у «Специи»
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о матче 5-го тура Серии А со «Специей».
«Играть со «Специей» в гостях непросто. Наши качества должны проявиться на длинной дистанции, мы должны выиграть. Тогда мы начнём смотреть на вещи иначе. Сейчас нет смысла в том, чтобы говорить о долгосрочных целях. Сейчас единственная задача – выиграть у «Специи». Нужно двигаться постепенно, шаг за шагом. В воскресенье мы хорошо сыграли, даже если нам предстоит прогрессировать. Мы до сих пор допускаем слишком много ошибок», — приводит слова Аллегри официальный сайт «Ювентуса».
«Ювентус» набрал 2 очка в 4 матчах и занимает 18-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. Это худший старт команды в чемпионате с 1962 года.
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