Аллегри: сейчас единственная задача — выиграть у «Специи»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о матче 5-го тура Серии А со «Специей».

«Играть со «Специей» в гостях непросто. Наши качества должны проявиться на длинной дистанции, мы должны выиграть. Тогда мы начнём смотреть на вещи иначе. Сейчас нет смысла в том, чтобы говорить о долгосрочных целях. Сейчас единственная задача – выиграть у «Специи». Нужно двигаться постепенно, шаг за шагом. В воскресенье мы хорошо сыграли, даже если нам предстоит прогрессировать. Мы до сих пор допускаем слишком много ошибок», — приводит слова Аллегри официальный сайт «Ювентуса».

«Ювентус» набрал 2 очка в 4 матчах и занимает 18-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. Это худший старт команды в чемпионате с 1962 года.