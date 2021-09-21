Судья Иванов объяснил, почему удалил Слуцкого в матче с «Зенитом»

Арбитр Сергей Иванов рассказал об эпизоде с удалением главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого в матче казанцев с «Зенитом» (1:3).

«Поскольку Леонид Викторович неоднократно покидал пределы технической зоны, по правилам игры арбитр обязан реагировать на данное нарушение. Подтверждаю слова Слуцкого: не было оскорблений, не было нецензурной брани. Если я не подходил к технической зоне команд, это не значит, что не было профилактической работы в ходе игры. Она велась с помощью резервного арбитра, с которым мы находились в постоянном контакте через переговорные устройства. Если тренер выйдет раз на один-два метра, на это можно закрыть глаза. В понедельник нарушения были очевидными, поэтому последовали санкции.



Я готов к диалогу, если мне позволят, могу объяснить, почему было принято на поле каждое решение. Готов к разговору с Леонидом Викторовичем, уважительно отношусь к нему и ко всем участникам процесса.

У нас со Слуцким нет личного конфликта и неприязни, выходящей за рамки нашей работы. Задача судейской бригады провести работу в рамках правил игры. Когда происходят нарушения, арбитр должен их фиксировать. Не нужно искать подводных течений в работе судей», — цитирует Иванова «Спорт-экспресс».

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