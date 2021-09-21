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Анчелотти прокомментировал недовольство Асенсио количеством игрового времени

Анчелотти прокомментировал недовольство Асенсио количеством игрового времени
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал недовольство нападающего Марко Асенсио количеством игрового времени в стартовом составе.

«Я думаю, все игроки понимают, как сложно выбрать стартовый состав. Асенсио может быть недоволен, это вполне нормально. Было бы ненормально, если бы он не играл. Однако Иско и Йович тоже играют немного.

Они хорошо тренируется, мне это нравится. Чем больше трудностей они видят перед собой, тем сильнее работают над собой. Они будут получать минуты. Йович и Иско, например, сыграли по 10 минут в матче с «Валенсией» и хорошо себя проявили. Они изменили динамику игры», — цитирует Анчелотти Marca.

После пяти туров в испанской Примере мадридский «Реал» располагается на 1-м месте в турнирной таблице с 13 очками в активе.

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