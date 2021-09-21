«Челси» отказался продать Канте в «ПСЖ»

«Пари Сен-Жермен» летом пытался приобрести полузащитника «Челси» Н'Голо Канте, сообщает Footmercato.
«ПСЖ» даже начинал предварительные переговоры с игроком сборной Франции, однако лондонцы категорически отказались продавать Канте. Уже несколько месяцев «Челси» делает попытки продлить контракт с французским хавбеком.
В прошедшем сезоне Канте принял участие в 48 встречах за «Челси» во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами. Его действующее соглашение с лондонским клубом истекает 30 июня 2023 года, а трансферная стоимость оценивается в € 55 млн.
Н'Голо Канте был признан лучшим полузащитником Лиги чемпионов сезона-2020/2021 по версии УЕФА. Соответствующую награду ему присвоили на жеребьёвке группового этапа нового розыгрыша ЛЧ.
В составе «Челси» Канте стал победителем прошлого розыгрыша Лиги чемпионов. В финале турнира лондонские «аристократы» обыграли «Манчестер Сити» со счётом 1:0. Автором единственного гола в финальном матче стал Кай Хаверц.
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