Рангник: лимит никак не поможет росту результатов сборной России. Это ошибка!

Руководитель по спорту и развитию «Локомотива» Ральф Рангник высказался о лимите на легионеров в Российской Премьер-Лиге.

«Искусственное ограничение иностранцев, на мой взгляд, контрпродуктивно. Это влечёт за собой инфляцию внутреннего рынка и падение уровня российских футболистов ввиду отсутствия конкуренции. Лимит никак не поможет росту результатов сборной России. Это ошибка! Когда-то то же самое предложили в Англии, чтобы повысить уровень выступлений национальной команды. Но результат в итоге пришёл не из-за ограничений, а благодаря реформам в юношеском футболе. Уровень игроков, выходящих из клубных академий, вырос настолько, что вопрос лимита перестал быть существенным. Разговоры об искусственных ограничениях были забыты», — цитирует Рангника «Спорт-экспресс».

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