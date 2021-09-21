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«Рубин» отреагировал на слова Вилкова о «раздувающем щёки» Слуцком

«Рубин» отреагировал на слова Вилкова о «раздувающем щёки» Слуцком
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Пресс-служба казанского «Рубина» в официальном «твиттере» клуба отреагировала на слова бывшего арбитра Михаила Вилкова о тренере казанцев Леониде Слуцком.

«Профпригодный арбитр Иванов поступил в соответствии с правилами игры! Он выгнал раздувающего щёки по адресу!» (с) Отстранённый от судейства без права восстановления Михаил Вилков.

P.S. Если раздувать щёки, то только так», — говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети.

Напомним, во втором тайме матча «Рубин» — «Зенит» главный судья Сергей Иванов удалил наставника казанцев Леонида Слуцкого. Тренер получил вторую жёлтую карточку за слишком эмоциональное поведение на бровке. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу команды из Санкт-Петербурга.

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