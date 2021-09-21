Головин: горжусь тем, что провёл 100 матчей в красно-белой футболке

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал свой 100-й матч за монегасков.

«Очевидно, я бы предпочёл, чтобы мы выиграли это дерби у «Ниццы», потому что мы знаем, как важен матч с «Ниццей» для клуба и болельщиков. Тем не менее я счастлив, что забил и достиг отметки в 100 игр с «Монако», потому что я уже делал это с ЦСКА. Горжусь тем, что добился этого и в красно-белой футболке.



Во время моего последнего сезона в ЦСКА и моего первого сезона в «Монако», я думал, что мне нужно больше играть в полузащите, в центре, в креативной зоне. Может быть, я слишком изнурял себя, работая в этой роли. Чувствую, что моя игра с прошлого сезона изменилась. Сегодня мне нужно чаще играть ближе к зоне соперника, чтобы быть более напористым в атаке, потому что нужно больше забивать и делать ещё больше передач», — приводит слова Головина пресс-служба монегасков.