Головин: горжусь тем, что провёл 100 матчей в красно-белой футболке

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал свой 100-й матч за монегасков.
«Очевидно, я бы предпочёл, чтобы мы выиграли это дерби у «Ниццы», потому что мы знаем, как важен матч с «Ниццей» для клуба и болельщиков. Тем не менее я счастлив, что забил и достиг отметки в 100 игр с «Монако», потому что я уже делал это с ЦСКА. Горжусь тем, что добился этого и в красно-белой футболке.
Во время моего последнего сезона в ЦСКА и моего первого сезона в «Монако», я думал, что мне нужно больше играть в полузащите, в центре, в креативной зоне. Может быть, я слишком изнурял себя, работая в этой роли. Чувствую, что моя игра с прошлого сезона изменилась. Сегодня мне нужно чаще играть ближе к зоне соперника, чтобы быть более напористым в атаке, потому что нужно больше забивать и делать ещё больше передач», — приводит слова Головина пресс-служба монегасков.
- 21 сентября 2021
-
19:54
-
19:40
-
19:36
-
19:36
-
19:25
-
19:19
-
19:14
-
18:57
-
18:55
-
18:50
-
18:37
-
18:36
-
18:22
-
18:17
-
18:11
-
17:59
-
17:53
-
17:41
-
17:37
-
17:34
-
17:25
-
17:24
-
17:24
-
17:14
-
16:49
-
16:45
-
16:38
-
16:36
-
16:31
-
16:27
-
16:25
-
16:19
-
16:15
-
16:14
-
16:12