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Стали известны кандидаты на пост нового главного тренера «Барселоны»

Стали известны кандидаты на пост нового главного тренера «Барселоны»
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Стали известны основные кандидаты на смену Рональда Кумана на посту главного тренера «Барселоны». О специалистах, которые могут возглавить каталонский клуб, сообщает Mundo Deportivo, ссылаясь на источники в «Барселоне».

Основными кандидатами на пост главного тренера «Барселоны» являются Хави, работающий с катарским «Аль-Саддом», и Роберто Мартинес, возглавляющий сборную Бельгии.

Ранее сообщалось, что если команда не добьётся положительных результатов в сентябрьских матчах с «Гранадой», «Кадисом» и «Леванте» в чемпионате Испании, а также с «Бенфикой» в Лиге чемпионов, Лапорта может отправить Кумана в отставку.

Напомним, в прошлом месяце президент сине-гранатовых Жоан Лапорта сомневался в целесообразности продолжения сотрудничества с Куманом. Действующее соглашение нидерландского специалиста с «Барселоной» рассчитано до 2022 года.

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