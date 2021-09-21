Стали известны кандидаты на пост нового главного тренера «Барселоны»

Стали известны основные кандидаты на смену Рональда Кумана на посту главного тренера «Барселоны». О специалистах, которые могут возглавить каталонский клуб, сообщает Mundo Deportivo, ссылаясь на источники в «Барселоне».
Основными кандидатами на пост главного тренера «Барселоны» являются Хави, работающий с катарским «Аль-Саддом», и Роберто Мартинес, возглавляющий сборную Бельгии.
Ранее сообщалось, что если команда не добьётся положительных результатов в сентябрьских матчах с «Гранадой», «Кадисом» и «Леванте» в чемпионате Испании, а также с «Бенфикой» в Лиге чемпионов, Лапорта может отправить Кумана в отставку.
Напомним, в прошлом месяце президент сине-гранатовых Жоан Лапорта сомневался в целесообразности продолжения сотрудничества с Куманом. Действующее соглашение нидерландского специалиста с «Барселоной» рассчитано до 2022 года.
- 21 сентября 2021
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