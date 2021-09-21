Александр Головин: стремлюсь быть лидером «Монако», примером для молодёжи

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о взаимодействии с молодыми футболистами команды.

«Думаю, мне предстоит сыграть определённую роль, чтобы помогать молодым игрокам, поскольку я действительно один из самых возрастных игроков команды. Я чувствую эту ответственность. Также стараюсь отдавать как можно больше, выкладываться на 100% в каждом матче, чтобы служить примером. Думаю, мне нужно больше поддерживать молодых игроков на поле и за его пределами. Я стремлюсь быть лидером, примером для молодёжи.



Когда я был молодым игроком, мне тоже нужно было больше времени, чтобы разобраться, записать инструкции тренера. Нико Ковач довольно терпелив и даёт молодым время, чтобы они могли заявить о себе.



Считаю, что мы должны сосредоточиться на игре. Мы знаем, что должны быть лучше с первой до последней минуты. Но мы становимся лучше в каждой дальнейшей игре», — приводит слова Головина пресс-служба монегасков.