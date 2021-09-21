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«Хетафе» — «Атлетико»: составы команд на матч 6-го тура испанской Примеры

«Хетафе» — «Атлетико»: составы команд на матч 6-го тура испанской Примеры
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Стали известны стартовые составы «Хетафе» и «Атлетико» на матч 6-го тура испанской Примеры. Встреча пройдёт на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Хетафе» — «Атлетико».

«Хетафе»: Сория, Куэнка, Митрович, Джене, Оливера, Иглесиас, Аленья, Максимович, Луиш, Мата, Масиас.

Запасные: Яньес, Конде, Акуругу, Ньом, Чема, Сильва, Суарес, Тимор, Финн, де Аро Репульо, Унал, Поведа.

«Атлетико»: Облак, Лоди, Триппьер, Савич, Хименес, Льоренте, Эррера, Карраско, Гризманн, Суарес, Корреа.

Запасные: Леком, Фелипе, Врсалько, Эрмосо, Симеоне, Серрано, Де Пауль, Матеус, Шапоньич.

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