«Хетафе» — «Атлетико»: составы команд на матч 6-го тура испанской Примеры

Стали известны стартовые составы «Хетафе» и «Атлетико» на матч 6-го тура испанской Примеры. Встреча пройдёт на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Хетафе» — «Атлетико».



«Хетафе»: Сория, Куэнка, Митрович, Джене, Оливера, Иглесиас, Аленья, Максимович, Луиш, Мата, Масиас.



Запасные: Яньес, Конде, Акуругу, Ньом, Чема, Сильва, Суарес, Тимор, Финн, де Аро Репульо, Унал, Поведа.



«Атлетико»: Облак, Лоди, Триппьер, Савич, Хименес, Льоренте, Эррера, Карраско, Гризманн, Суарес, Корреа.



Запасные: Леком, Фелипе, Врсалько, Эрмосо, Симеоне, Серрано, Де Пауль, Матеус, Шапоньич.