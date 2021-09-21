Роналду летом мог перейти в мадридский «Атлетико»

Нападающий Криштиану Роналду мог вернуться в Испанию в летнее трансферное окно. Об этом информирует Cadena Ser.
Агент португальского форварда Жорже Мендеш связывался с руководством мадридского «Атлетико», чтобы узнать, возможен ли переход Роналду в стан «матрасников». Однако боссы «Атлетико» не проявили серьёзного интереса к Криштиану, а переговоры по поводу трансфера не состоялись. В итоге футболист перешёл в «Манчестер Юнайтед».
Напомним, за шесть сезонов в «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду провёл 292 матча, забил 118 мячей и завоевал девять трофеев, включая три титула в АПЛ и титул в Лиге чемпионов. После этого он выступал за мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». Роналду является лучшим бомбардиром в истории всех национальных сборных.
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