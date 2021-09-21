Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зидан может сменить Почеттино на посту главного тренера «ПСЖ»

Зидан может сменить Почеттино на посту главного тренера «ПСЖ»
Комментарии

Руководство французского «Пари-Сен-Жермен» рассматривает вариант с приглашением Зинедина Зидана на пост главного тренера команды. Француз может сменить аргентинского специалиста Маурисио Почеттино, который возглавил команду в январе 2021 года. Об этом сообщает El Chiringuito TV в своём «твиттере».

Напомним, Зидан решил покинуть пост главного тренера мадридского «Реала» в мае 2021 года. В данный момент бывший тренер «королевского клуба» находится без работы.

Зидан впервые возглавил «Реал» в сезоне-2015/2016. Французский специалист привёл команду к трём подряд победам в Лиге чемпионов, а также к титулу чемпионов Испании, Суперкубку страны, двум Суперкубкам УЕФА и двум трофеям клубного чемпионата мира. В 2018 году он покинул клуб, а затем вернулся и снова стал чемпионом Испании.

Новость по теме
Почеттино прокомментировал отказ Месси пожать ему руку
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021