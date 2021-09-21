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Головин: надеюсь встать в один ряд с великими российскими игроками

Головин: надеюсь встать в один ряд с великими российскими игроками
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Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин высказался, каково быть популярным игроком в своей стране.

«Нельзя сказать, что я чувствую давление со стороны соотечественников, но в России ожидания высоки. Я принимаю это как поддержку, потому что знаю, что за матчами с моим участием в России многие следят и смотрят выступления «Монако» по телевизору.

Я надеюсь стать значимым футболистом для России с исторической точки зрения, встать в один ряд с великими игроками, оставившими после себя след своей игрой. Когда я был молод, то мне очень нравился Андрей Аршавин. Нужно сказать, что у него был агрессивный стиль игры, он всегда старался бить по воротам и быть в нужном месте в нужное время. Я во многом вдохновлялся его игрой», — приводит слова Головина пресс-служба монегасков.

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