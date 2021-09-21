Женская сборная России разгромила Черногорию в квалификации чемпионата мира

Сегодня, 21 сентября, женская сборная России провела в спортивном городке «Лужники» в Москве матч отборочного турнира чемпионата мира 2023 года со сборной Черногории. Подопечные Юрия Красножана одержали победу со счётом 5:0.
Хет-трик оформила Надежда Смирнова. Ещё по одному голу забили Нелли Коровкина и Анна Беломытцева.
Россия: Гриченко, Беломытцева, Машкова (Самойлова, 70), Кожникова, Фёдорова (Пантюхина, 74), Абдуллина, Козлова (Перепечина, 82), Шеина (Рузина, 70), Андреева (Якупова, 75), Смирнова, Коровкина.
Черногория: Крстович, Шаранович, Попович, Радунович (Булич, 90), Малесижа, Божич, Джурджевац (Мараш, 68), Сарич, Тошкович, Янушевич (Бечич, 68), Булатович.
Женская сборная России в двух матчах набрала 6 очков и занимает первое место в группе Е квалификации ЧМ. Черногория (3) — на третьем месте.
- 21 сентября 2021
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