Венгер: я ещё окончательно не решил, что больше не буду работать тренером

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер не исключает, что может вернуться к тренерской деятельности.

«Иногда мы должны признать, что наши дни на каком-то этапе подходят к концу. Я не исключаю возвращения к работе тренером, но я полностью сосредоточен на своей деятельности в ФИФА и не слишком беспокоюсь об остальном. Всегда есть люди, которые говорят: «Ты слишком стар», поэтому во время ухода из «Арсенала» я, может быть, подумал, что они правы. Но я в хорошей форме, и я ещё окончательно не решил, что больше не буду работать тренером», — цитирует Венгера The Telegraph.

Арсен Венгер возглавлял «Арсенал» с 1996 по 2018 год. Под его руководством «канониры» стали трёхкратными чемпионами Англии и семикратными обладателями Кубка Англии.