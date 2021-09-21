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Андрес Иньеста поделился мнением о том, готов ли Хави возглавить «Барселону»

Андрес Иньеста поделился мнением о том, готов ли Хави возглавить «Барселону»
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Бывший полузащитник «Барселоны», а ныне игрок японского «Виссел Кобе» Андрес Иньеста рассказал, готов ли его бывший одноклубник Хави возглавить «Барселону».

«Я думаю, да. Если вы спросите меня, представляю ли я Хави на скамейке запасных «Барселоны», я скажу — да. Он готовился и практиковался, чтобы тренировать «Барселону». У него есть уверенность, чтобы принять этот вызов», — цитирует Иньесту Sport.es.

Ранее стало известно, что основными кандидатами на пост главного тренера «Барселоны» являются Хави и Роберто Мартинес, возглавляющий сборную Бельгии.

С 2019 года Хави тренирует катарский «Аль-Садд». В сезоне-2020/2021 испанский специалист привёл команду к чемпионству. До этого он выступал за катарский клуб в качестве футболиста, покинув «Барселону» в 2015 году.

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