Щенсны и Рабьо поругались после матча с «Миланом»

Вратарь «Ювентуса» Войцех Щенсны и полузащитник Адриен Рабьо поругались после матча 4-го тура серии А с «Миланом» (1:1), сообщает Calciomercato.

Голкипер высказал хавбеку претензии за неправильное, по его мнению, занятие позиции на поле в эпизоде с голом Анте Ребича. Щенсны указал Рабьо на место, где он должен был стоять, чтобы помешать Ребичу забить, и даже подтолкнул хорвата в ту сторону. Затем между футболистами «Юве» последовало оживлённое обсуждение на высоких тонах. Конфликт был разрешён, однако напряженность в раздевалке туринской команды остается высокой.

19 сентября состоялся матч 4-го тура итальянской Серии А, в котором «Ювентус» на своём поле принимал «Милан». Встреча проходила на стадионе «Альянс-Ювентус» в Турине и завершилась со счётом 1:1. «Ювентус» не сумел одержать ни одной победы в четырёх стартовых турах чемпионата Италии только в четвёртый раз в своей истории. Напомним, на старте подопечные Массимилиано Аллегри поделили очки с «Удинезе» (2:2), а затем уступили «Эмполи» (0:1) и «Наполи» (1:2).