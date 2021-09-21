Щенсны и Рабьо поругались после матча с «Миланом»

Вратарь «Ювентуса» Войцех Щенсны и полузащитник Адриен Рабьо поругались после матча 4-го тура серии А с «Миланом» (1:1), сообщает Calciomercato.
Голкипер высказал хавбеку претензии за неправильное, по его мнению, занятие позиции на поле в эпизоде с голом Анте Ребича. Щенсны указал Рабьо на место, где он должен был стоять, чтобы помешать Ребичу забить, и даже подтолкнул хорвата в ту сторону. Затем между футболистами «Юве» последовало оживлённое обсуждение на высоких тонах. Конфликт был разрешён, однако напряженность в раздевалке туринской команды остается высокой.
19 сентября состоялся матч 4-го тура итальянской Серии А, в котором «Ювентус» на своём поле принимал «Милан». Встреча проходила на стадионе «Альянс-Ювентус» в Турине и завершилась со счётом 1:1. «Ювентус» не сумел одержать ни одной победы в четырёх стартовых турах чемпионата Италии только в четвёртый раз в своей истории. Напомним, на старте подопечные Массимилиано Аллегри поделили очки с «Удинезе» (2:2), а затем уступили «Эмполи» (0:1) и «Наполи» (1:2).
- 21 сентября 2021
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